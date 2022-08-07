（國防部提供）

國防部今(7)日表示，迄1700時止，偵獲共機66架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域22架次)、共艦14艘次，持續在臺海周邊活動，進行海空聯合演習。國軍運用聯合情監偵系統嚴密監控敵情狀況，除廣播驅離，並以空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。

根據動態圖顯示，越過海峽中線的有「蘇愷30」計8架次，「殲11」有4架次。而進入我方防空識別區西南空域的有「轟6」3架次，「殲16」 6架次，「運8反潛機」1架次。