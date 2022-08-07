日本25歲女大生娜娜茶（なな茶）擁有甜美臉蛋與G罩杯傲人身材，是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員之一，因經常在網路上分享私下生活與火辣穿搭而受到大批網友的喜愛，TikTok更吸引超過350萬粉絲追蹤。近期她分享一則在海邊遊玩的影片，短短5秒就累積64萬人觀看。

娜娜茶在TikTok發布影片，配文因不小心把水潑到攝影師而道歉，畫面中她背對海面，可以看見天氣十分晴朗， 身後還有不少人在該片海域，娜娜茶綁著俏麗馬尾，身穿花色比基尼露出傲人上圍，外面搭了件白色襯衫，被水打濕顯得有些透明，娜娜茶奮力一跳，落地時不小心將水濺到攝影師身上，連忙指著被弄濕的地方道歉，近距離可以看見深邃的事業線，道歉誠意滿滿。

短短5秒影片在TikTok累積65萬人觀看，許多網友留言「太可愛了」、「看到停不下來了」、「看著攝影師視角已被電暈」、「這就是我要的夏天啊」、「笑聲好甜」、「想和娜娜茶約會」

娜娜茶過去在TikTok上曬出一段工作時的側拍影片，影片中只見她將白色襯衫脫一半，身上只剩一件內衣，全身溼透的坐在浴缸裡對著上方的鏡頭露出無辜的表情。而她所穿的內衣疑似太過小件，使她身體一往前傾，傲人的上圍曲線立刻呼之欲出，令網友們看了直噴鼻血，紛紛留言：「今天不跳跳了嗎」、「娜娜茶超級可愛」 、「從上面看畫面一定很震撼」、「期待照片公開」、「光看側拍就很厲害」、「害我反覆看了好幾回」、「攝影師好幸福」，短短6秒鐘的影片就吸引超過百萬人觀看。