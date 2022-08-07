大陸女星迪麗熱巴來自新疆，擁有深邃的五官和完美身材，加上演技精湛、個性討喜，迅速竄紅演藝圈。近日，迪麗熱巴穿著水藍色低胸細肩帶長洋，不只氣質突出，好身材也被陸網稱讚。

昨（6日）迪麗熱巴現身機場趕行程，被路人捕捉到多張照片，畫面中，她化著淡妝，配戴口罩，烏黑中長髮隨性披肩，身穿淺藍色細肩帶連身長裙，搭配黑色小包，襯托雪白的肌膚，且衣服的低胸設計小露渾圓曲線，裙襬還有開衩，風一吹就能看到白晰又修長的美腿。轉過身的狀態更婀娜多姿，迪麗熱巴大露香肩和美背，洋裝的貼身剪裁也加分很多，纖細的曲線一覽無遺。

迪麗熱巴雖然趕飛機中，但看到大批粉絲圍觀，不但沒露出不耐煩的表情，還親民地揮手打招呼，完全沒有大明星的架子，讓外界對她更有好感；此外，許多網友都覺得迪麗熱巴這身打扮給人清新脫俗的氛圍，很像她在電視劇《克拉戀人》飾演的高雯，紛紛留言直呼：「影后高雯歸來喬晶晶頂流小花地位會受威脅嗎」、「百變小巴，熱巴真的什麼風格都可以駕馭」、「平底拖鞋這身材比例好絕」、「真的好好看～超想入手這個裙子」。

迪麗熱巴的機場穿搭很能突顯她的優勢。（圖／微博@中國網娛樂）

迪麗熱巴2015年在《克拉戀人》飾演高雯，高雯是當紅明星、克拉鑽石的代言人，個性分明又有女人味，追求者眾，是情場高手，不過卻很渴望真正的友誼，內心常感到孤獨；該戲播出後，迪麗熱巴的人氣暴漲，演技也備受肯定。