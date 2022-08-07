根據《美麗島電子報》搶先曝光的高雄市長選戰最新民調，民進黨籍現任市長陳其邁以59.1%領先國民黨柯志恩的13.3%；不過下一屆高雄市長選舉有58.5%的民眾表示給民進黨繼續做，卻有20.3%民眾表示換成國民黨做做看。國民黨台北市議員徐巧芯看到最新民調後表示，雖然柯志恩的民調比較低，但投票出來的結果，絕不可能只有13%。

針對柯志恩最新民調為13.3%，徐巧芯7日在《董事長開講》網路直播節目中表示，柯志恩現在的民調比較低，雖然是13%，但投票出來絕不可能只有13%。

有網友問到柯志恩輸幾萬票就算沒輸？媒體人吳子嘉表示，柯志恩敢出戰就算沒輸，柯志恩可說是非常驕傲，也是很帶種的女性，長得又漂亮，像這樣一位風度翩翩的大學教授、優質的政治人物，到高雄去選市長，是高雄人的福氣。

徐巧芯認為，柯志恩如果去選一些版圖比較中間的縣市，或許她一舉就可以拿下；吳子嘉則補充說，得年輕人者得天下，柯志恩可以攻年輕票，現在有很多工具可以把年輕人找出來。