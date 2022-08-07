大陸解放軍近日在台海周圍進行實彈演習，傳出052D級「南京艦」逼近花蓮和平外海，距離花蓮和平火力發電廠約為11.78公里。不過有網友查詢相關資料後打臉，「兩艘都是貨輪，結案：假消息」。

中科世通亨奇表示根據衛星照片，判斷目標A極可能是南京艦，距離花蓮和平火力發電廠僅11.78公里。（翻攝自世通亨奇微博）

根據解放軍八一軍網公布，南京艦在花蓮和平外海以「賞鯨船視角」逼近，我方濟陽級巡防艦蘭陽號（935），以約500公尺超近距離在旁監控。大陸科技公司中科世通亨奇事後公布外國SAR衛星8月5日上午10時許拍攝的照片，表示根據多域態勢系統追蹤，南京艦距離花蓮和平火力發電廠的煙囪直線距離約11.78公里。

但消息傳出後，有PTT網友根據船舶自動識別系統（AIS）歷史紀錄查證，發現當天距離和平火力發電廠6海里（約11公里）的，是達和航運的貨船TAHO AFRICA，遠處的則是亞洲水泥的貨船ASIA CEMENT NO.5，「兩艘都是貨輪，結案：假消息」。

對此，許多人紛紛回應「達斐輪跟亞泥5號？」、「啊，怎麼又翻車了」、「推，專業」、「翻車的亡魂無法投胎，一直重複翻車，幫QQ」；另外有鄉民指出，雖然軍艦其實不會開啟AIS，但若依照大陸資訊，軍艦與貨輪會重疊在同一位置，「所以他們是撞在一起了？笑死」、「不管有沒有開是有可能兩艘船重疊嗎？連另一艘位置都一樣」、「有創意，貨輪上有發射架沒有？」