針對國史館臉書貼出學者說法，指「聯合國與國際社會都認定中華民國已經由北京政府代表、繼承」，引來爭議。對此，國史館館長陳儀深今晚發表聲明強調，學者來國史館演講本就會有不同意見，但這並不能代表為國史館的主張。

他說，許慶雄演講當天他也在場，有起來表達不同意見。許慶雄把「中華民國」四個字看太重了，殊不知兩蔣時代的中華民國與李登輝總統以後的中華民國是「同名異物」，在國史館二樓紀念李登輝的展覽（關鍵1991）還在，去年辦的研討會論文也剛剛結集出版，歡迎大家來討論指教，但不歡迎亂扣帽子。

陳儀深表示，國史館每周四都有學者來演講，不同學者會有不同觀點， 本就不能代表國史館的立場、觀點，也不能轉嫁成為國史館的「主張」，媒體不應跟著國民黨文傳會借題發揮興風作浪。蔡政府的國史館不是一言堂 ，不像過去的國民黨政府， 所以現在的國民黨可能不太習慣 。