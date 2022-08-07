央視新聞報導，共軍東部戰區今（7）日繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，中共空軍連續出動多批多型戰機，成體系實施「島嶼進攻作戰」演練，演練重點是聯合對地打擊和遠距空中打擊能力。據報導，多支轟炸機編隊貫通南北、同時雙向穿越台灣海峽，對台灣「進逼懾壓」。

報導稱，數架中共轟炸機、殲轟機掛載實彈接續升空，機群按作戰編組梯次展開，防空壓制、預警探測、電磁干擾等多個支援編組密切協同，按照既定航線，飛赴各自預設陣位。9時許，空中打擊編組按照預定時間到達打擊陣位，鎖定目標後隨即向指揮所發出攻擊請示。

報導續指，在預警機、干擾機、殲擊機、海上艦船的支援下，空中打擊兵力協同遠箱火、常規導彈，區分多個方向，對預定目標實施防區外、多彈種、飽和式聯合打擊演練。打擊平台在接收到攻擊指令後，進行調整姿態、搜索鎖定、發射導彈等一系列動作。模擬打擊任務完成後，多支轟炸機編隊按照預設航線，貫通南北同時雙向穿越台灣海峽，遂行多軍兵種環台灣島進逼懾壓。

報導最後稱，連續多日大批量、高頻次出動多型戰機遠程奔襲，部隊的實戰任務規劃能力和執行能力「得到了有效檢驗」。