自從全球首富馬斯克（Elon Musk）因父親「老馬斯克」埃羅爾（Errol Musk）與繼女賈娜貝祖登豪特（Jana Bezuidenhout）秘密生子消息曝光，父子兩人關係降至冰點。本周老馬斯克接受澳洲電台訪問又語出驚人，直言自己對兒子一點都不感驕傲，事後澄清非本意，還說收到兒子12字的簡訊「請閉嘴」。

《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克好不容易平息戴綠帽風波，日前遭《華爾街日報》踢爆與好哥們布林（Sergey Brin）妻子沙娜漢（Nicole Shanahan）有染，成為夫妻倆離婚的導火線。本周生父老馬斯克在採訪中大聊兒子，開酸馬斯克身體是蠻強壯的，只是飲控一直都很糟糕，已經敦促他要認真鏟肉。

此外，當主持人問他「你兒子根本是天才，這麼會賺錢又為世界貢獻超多，你驕傲嗎?」老馬斯克當下秒回「不阿!」解釋家族一直馬不停蹄做很多事，絕非突然。不過本人事後澄清，當下沒聽清楚問題才亂講話，因為這樣他3個女兒有好幾天都不想理他，直呼「對自己行為感到失望」。

老馬斯克表示，「女兒說要直接送我進去養老院…他們對我無心的評論非常生氣。至於馬斯克怎麼看，他說兒子平時忙事業根本沒美國時間理會這些，但私下有傳訊息給我，「我知道不是真的，也不會生氣，笑笑就好」。正期待世紀大和解，溫馨親情才羨煞外界，老馬斯克不免俗背後又捅一刀，打開了手機，給記者看最後一則馬斯克回傳的訊息，「媒體把你當工具炒作，所以請閉嘴好嗎?」