中共軍方東部戰區微信公眾號@東部戰區8月7日中午發布訊息指出，東部戰區按計劃在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗對地打擊和遠距離空中打擊能力。並由多支轟炸機編隊貫通南北、同時雙向穿越台灣海峽，進行多軍兵種環繞台灣進逼懾壓。

共軍東部戰區發布消息說，8月7日共軍持續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，連續出動多批多型戰機實施作戰演練，重點演練聯合火力對地打擊和遠距空中打擊能力。

《中新社》報導說，在預警機、干擾機、殲擊機、海上艦船的支援下，空中打擊兵力協同遠箱火、常規導彈，區分多個方向，對預定目標實施防區外、多彈種、飽和式聯合精確打擊演練。模擬打擊任務完成，多支轟炸機編隊按照預設航線，貫通南北同時雙向穿越台灣海峽，遂行多軍兵種環台島進逼懾壓。

《央視》引述東部戰區空軍參謀部處長張智表示，此次在聯合作戰體系支撐下，著力打通從目標發現到末端射手的直達鏈路，系統檢驗了信息化條件下體系進攻戰役戰法，錘煉提升了對島嶼要害目標精確摧毀能力，「空中力量打得快、打得準、打得狠」。

報導說，大批量、高頻次出動多型戰機遠程奔襲，部隊實戰任務規劃和執行能力得到有效檢驗。飛行員準時升空、接令即打、精準命中。空軍航空團飛行員宮玉龍表示：「我們有能力、有手段從空中實施精準點殺、擊敗任何對手！」