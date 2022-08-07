美國隊在這屆U12世界盃展現強大打擊火力，全隊共敲出27轟，其中安德森個人就包辦7轟，今天與委內瑞拉的冠軍戰他繳出單場雙響炮演出，其中那支陽春炮還直接打到後面在施工中的球場，小白球就卡在鷹架上。

「能打這麼遠真的太棒了！生涯中還沒有打過那麼遠的球。」安德森表示，那球是紅中失投球，打出去就知道會過牆，他笑著說有看到球卡在鷹架上，但並不知道那裡未來會是座新的棒球場。

以7轟成為本屆U12全壘打王，安德森也直呼意外，「我沒有預期會成為全壘打王，只是感覺很好。」他透露在七月被選上國家隊時就有個感覺，覺得自己應該會打得很好。

安德森提到，之前在美國參加過許多盃賽，但自己從未表現得如此亮眼，「能在國際賽、台灣表現的這麼好，真的很滿意、很高興。」

美國從第2屆U12起打下3連霸偉業，但上屆表現失常，僅以第7名作收，這次他們捲土重來，以全勝之姿奪下隊史第4冠，總教練法雷爾開心的說以團隊為榮，「我們是有實力的，雖然我們在2019年打的不是很順利，這次不會說是要復仇，但就是時候到了！」

法雷爾也提到，在選訓過程中不會只注重球技，也會觀察球員的態度是否正確。對於這次U12奪冠之旅，他說：「雖然有些人批評在這個年紀舉辦國際賽並不好，但是我們看到這麼多觀眾，台灣也辦得這麼好，我們已經等不及每年都要來。」