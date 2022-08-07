大陸國務委員兼外長王毅7日在訪問孟加拉期間，指出美方在眾院議長裴洛西訪台上犯了三方面錯誤。他說，一是粗暴干涉中國內政。美方不顧中方反覆勸告警示，一意孤行，安排美國三號人物到台灣進行所謂「訪問」。須知台灣不是美國的一部分，而是中國的領土，美方自己也曾做出公開承諾。美方的行徑，是在嚴重侵犯中國主權。

王毅再指出，二是縱容支持「台獨」勢力。任何國家都必須維護國家統一，都不容許分裂勢力肆意妄為。台灣執政的民進黨把謀求獨立寫入黨綱，近年來千方百計搞漸進式「台獨」，製造「兩個中國」和「一中一台」。美眾院議長公開為其撐腰打氣，與分裂勢力為伍，與中國人民為敵。

王毅說，三是蓄意破壞台海和平。美國慣於先製造一個問題，再利用這個問題實現自身戰略圖謀。有跡象表明，美國在策畫裴洛西訪台問題上又想故伎重演，正在藉機加大地區軍事部署，這值得各方高度警惕和堅決抵制。

王毅表示，中方的堅定立場和採取的舉措正當、合理、依法、必要、公開、適度，旨在維護中國的神聖主權和領土完整，遏阻美國「以台制華」的圖謀，粉碎台當局「倚美謀獨」的幻想，真正維護好台海的和平、地區的穩定。

王毅最後強調，不干涉內政原則是國與國交往的「黃金法則」，是開發中國家維護自身主權安全的「護身法寶」。感謝各國對中方立場的理解和支持。在單邊霸淩行徑不時橫行的今天，國際社會應就此形成更明確的共識，發出更有力的聲音，共同維護國際關係的基本準則和國際法，共同維護所有開發中國家的正當權益。