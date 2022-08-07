台股本次法說會旺季考驗連連，不少企業釋出展望欠佳，此時還能吸引研究機構看旺下半年營運的企業，顯得更加可貴，中美晶（5483）獲利成長前景強，野村證券升評「買進」、凱基投顧同聲喊買，智易（3596）則獲金控旗下投顧按讚，強調下半年至2023年展望佳。

智易上半年訂單滿足率約80～85％，下半年博通16奈米製程Wi-Fi 6E晶片開始出貨，IC供給上升，加上越南廠一期7、8月將陸續擴充產線，越南廠產能提升20％，約當總產能提升10％，預期訂單滿足率可提升至90％水準。

智易除了全球固網用戶數穩定增加外，光纖、Cable等固網寬頻之規格升級有利智易產品單位售價提升，法人基於網通IC供應已開始緩解，智易營收爬升速度較預期快，上調今、明年獲利表現，每股純益上升至9.58元與11.32元，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價145元。

中美晶公告第二季每股稅後純益3.11元，季增44％，整體上半年營運亮眼。野村證券指出，中美晶太陽能事業成長動能強，該事業營收可能從年增15～20％，進一步上調為逼近30％。

外資估算，中美晶今年每股純益15.46元，比去年大增33.1％，明年表現更強勁，每股純益上看20.34元，跨過每股大賺兩股本里程碑。