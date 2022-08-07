夏日天氣高溫難耐，不少人都會長時間開冷氣，電費也難免會比較高，但一名網友表示，近期收到台電電費通知單，發現電費突然暴增了7500元，讓他十分不解，也有內行人點出原因，要他快點去確認。

一名網友在臉書社團「我住台南安南區」發文表示，基本上他只有在晚上才會吹冷氣，不過最近收到最新一期電費帳單卻讓他大吃一驚，因為金額竟然高達7500元，「住在這十多年第一次收到這種電費」，百思不得其解的他只好上網求助。

對此，許多網友認為可能是抄電表的工作人員不小心抄錯，才會導致電費帳單金額暴增超出預期，「去台電反應看看，請他們過去查」、「可能是電表抄錯或壞掉，記得打給台電詢問，不要傻傻的虧錢」、「如果是第一次這樣，用電習慣沒改變，高機率抄電表人員抄錯了」。

對於有需求的民眾，台電客服中心提供24小時全年無休服務，服務項目包括供電線路設備維修、停復電查詢、電費及業務查詢、受理用電申請等；民眾只要撥打 「1911」 ，即可由客服中心提供各項用電服務。