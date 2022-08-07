藝人納豆年初因腦出血緊急住院開刀，在女友依依的陪伴和照顧下，病情逐漸穩定，7月重返螢光幕，並常在社群平台分享情侶外出、吃美食的照片，未料有網友勸納豆要忌口，還質疑依依沒有盡責照顧。今（7日）納豆貼出啃雞翅的照片，生氣地吼：「不要再管我吃什麼了！」被解讀是回應網友要他忌口的事情。

納豆7日傍晚在社群平台上傳自己大啖美食的2張照片，忍無可忍地表示：「不要再管我吃什麼了，不讓我吃，我會生77」，其中一張他豪邁地啃著雞翅膀，臉上寫著「氣死、怒怒」4個字，用輕鬆、幽默的方式反擊勸他忌口的網友。

此文釣出一排藍勾勾，其中女星孫淑媚留言：「都給你吃，鼻要生77」，網友們也紛紛湧入表示：「哦，對喔，那我叫你阿舅管管你好了」、「什麼都吃不要過量，身體也要顧喔！加油餒」、「贊成，即時行樂把握當下，營養均衡就好了。一堆正義魔人呢」，但也有人吐槽：「生過大病了，該有點覺悟了」、「關心你的才會管」。

納豆康復後重獲自由，上月跟女友依依到宜蘭郊遊，並在咖啡廳點了萊姆酒葡萄起司蛋糕和焦糖布丁，吃得好不痛快；想不到卻有網友質疑依依照顧不周，略帶不爽的留言：「這傢伙到底有沒有在忌口阿？不要整天帶他出去玩，叫他好好復健，也叫他自己好好思考為何才40歲身體搞成這樣，妳若真的愛他，妳要把他嘴巴封起來吧，才中風沒多久耶」依依當時高EQ的表示：「謝謝你的關心，他（納豆）現在都是168（飲食模式），因為之前住院瘦了15公斤，所以現在醫生說生冷不忌，只要維持正常數值就好，生病已經很辛苦，我自己都做不到忌口，只要能在健康範圍，嚐點甜頭是沒問題的。」