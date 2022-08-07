簡稱PCR的核酸測試，是目前檢測是否遭新冠病毒感染的標準流程。但是PCR的鼻黏膜採檢有技術難度，可能會受傷或者探得不深，而且仍需要幾小時的判讀時間，有時也會造成延誤。現在美國賓州大學(University of Pennsylvania)研究團隊發明的唾液測試機能夠在45分鐘內得到結果，初步的性能比對，敏度與PCR一樣有效。

物理學網(phys.org)報導，開發這種唾液試測器的是賓州大學電氣工程副教授關衛華 ( Weihua Guan)主持的團隊，他說：「目前的PCR，檢體送到實驗室裡，等到看到結果，大約需要一個小時。但是這是理想狀態，還必須考量實驗室的處理件數，很可能需要排隊。因此我們設計了一種超微型實驗室，可做為PCR的替代方案，而且不用探鼻子，以唾液為檢體即可。」

關博士的團隊所開發的檢測器分成3部分，一個是化學檢測器，由透明壓克力製成的化學測試器，裡頭的彎管裝有與病毒會發生作用的酶試劑。第二部分是電子加熱器與檢測儀，它也只有手掌大小；第三部分是團隊特別編寫的手機APP，它會判讀檢側儀的讀數。

Penn State electrical engineering researchers develop at-home, saliva-based COVID-19 test

這項發明的原理是「恆溫式圈環形核酸增幅法」(Loop-mediated Isothermal Amplification,簡稱LAMP)，設備先將唾液加熱到攝氏95度，這是病毒顆粒外殼破裂，並會釋放遺傳物質的溫度。這病毒遺傳物質與測試盒中的試劑混合，再冷卻到攝氏65度，引發另一種化學反應，就是複製作用。病毒分子會被複製成數十億個，使病毒更容易識別。如果唾液樣本中存在病毒特徵，手機APP就會顯示陽性結果。

為了測試裝置，關博士的團隊購買一些人類唾液樣本，也向研究中心討到滅活的 新冠病毒顆粒，並控制每個樣本的病毒顆粒數量，相當於感染的程度；在反覆測試幾百個模擬樣本後，測試儀都能準確地判讀樣本的病毒量，檢體是陽性或陰性。

目前研究團隊要努力改善試劑的保質期，因為測試酶在生產後三天內，在室溫狀況下會降解，這時間太短了。團隊正在試驗冷凍乾燥法，初步結果表明，該方法可將測試測持續至少六個月。

團隊正在申請臨時專利，並計劃將其商業化，等待美國食品和藥物管理局的核可。