日前七夕情人節，不少情侶會去信義區吃飯、逛街，就有正妹拍下在信義區的快拍機台內景色，有對情侶女的已蹲跪之姿，男生則是褲子掉了下來，外面只有門簾遮上半部，不禁引人多方聯想，網友也議論紛紛，甚至有內行人士大爆料。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社二館」發文，她表示七夕情人節當天，路過信義區一台快拍相機機台時，看見一對男女在裡面拍照，便把此景拍了下來，從照片中可見女生蹲跪著姿勢，還可看到男生的褲子被脫了下來；原PO也在貼文寫著「不小心被拍到，有誰也是會幫忙綁鞋帶的好女孩」。

信義區快拍機內遭拍下，有對情侶在裡面，女的蹲跪著，男生則是褲子掉下來，不禁引人多方聯想。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言表示「這是在拉褲子？」、「逛街把褲子用髒了，找不到地方換」、「把布簾打開會是什麼畫面？」、「這鞋帶綁得位置挺高的嘛」、「只要我看不到你們，你們就看不到我」、「找零錢」、「衝進去攪和」、「喊一聲『有蟑螂』，結局應該就不一樣」、「男生很貼心，知道女友膝蓋跪在地上會痛，雙腳讓她墊著」。

另外有網友認為這樣的行為，見怪不怪，「還好吧，我每天上班經過都看到裡面有四腳獸阿！華納威秀那邊的檯子對吧」。