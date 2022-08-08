現代人重視睡眠品質，除了晚上的睡眠，午餐後的睡眠也引發越來越多的關注。醫師表示，研究證實，睡午覺確實有益身心健康，例如可修復大腦系統、降低心血管疾病風險等，但最佳午睡長度則依年紀有所不同，例如上班族不要超過15分鐘，老人應在30~60分鐘。

目前對於睡眠的研究越來越多，康寧醫院睡眠中心院長江秉穎在《健康2.0》表示，華盛頓睡眠醫學中心指出，5.5~7.5小時是最佳睡眠時間；至於午睡對健康的影響，現有研究多主張午睡有5大好處，包括 1. 修復大腦細胞，提高記憶力、2. 改善腦供血不足，可預防中風、3. 降低心血管疾病風險，4. 提升免疫力、5. 保養眼睛，因為眼睛睫狀肌得到休息。

江秉穎進一步表示，午睡應睡多久則應依年紀來區分，上班族最佳午睡時間為10~15分鐘，應少於半小時，因睡太久會進入深層睡眠階段，中途被打斷時，會使人產生迷糊的意識狀態，十分難受；年長者則應睡30~60分鐘，「因年長者夜間睡眠品質較差，可藉午睡來補眠，且睡得久、進入深層睡眠階段，也不會因下午仍需工作被打斷而感覺不舒服。

但他也提醒，年長者午覺若睡太久，易致晚上失眠，且不利於認知功能，例如降記憶力降低、失智風險增加，另有研究指出，年長者午覺時間太長會增加中風等心血管疾病風險。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，歐洲心臟病學會指出，若午覺超過1小時，女性死亡率增加30%，心血管事件發生率增加34%，但午睡時間少於1小時，心血管疾病風險則未增加。