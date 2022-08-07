正在南太平洋所羅門群島進行訪問的美國副國務卿謝爾曼周日（8月7日）表示，美國譴責中國對美國眾議院議長裴洛西訪台做出的過度反應以及採取的咄咄逼人的軍事演習。她認為中國中斷氣候變化的對話「有些不負責任」（somewhat irresponsible），並預料今後幾天及更長時間內會有更多的反應。

《美國之音》引述正在太平洋地區訪問的美國副國務卿謝爾曼在所羅門群島首都霍尼亞拉的講話表示，中國對美國眾議院議長裴洛西訪問台灣所做好的反應完全是過度的。「我們譴責這些行動。我們此前預計中國可能會採取這樣的步驟。我們預期他們將繼續在今後幾天以及在更長的時間裡做出反應。」

她表示，台灣、美國以及全世界都不希望看到局勢的惡化，並希望維持台灣海峽的現狀。「事實上，我們不認為台灣海峽的現狀應當改變。幾十年來這種情況運作得很好。」

報導說，在裴洛西訪問台灣後，中國在台灣周邊海域進行了實彈軍事演習，而且還暫停了與美國軍方之間的一些交流以及在氣候變化問題上的對話。

謝爾曼還認為，她覺得中國中斷與美國在氣候問題上的討論是「相當出格的」(quite extraordinary)。這不是只是符合我們的利益或是中國的利益的事情。這有利於全世界。我對中斷有關氣候問題的討論感到失望，實際上有些不負責任。她希望中國重新考慮它所採取的一些行動。

「沒有人對局勢升級感興趣，但他們正在採取的行動是很有風險的，而且超出了規模，」謝爾曼說。

美國印太司令部副司令斯卡倫卡(Stephen Sklenka)將軍在接受採訪時說，他不知道中國方面是否會做出進一步的報復措施，但他認為，中國對此做出的反應「嚴重過度」(grossly overeacted)，是「非常不幸的」，因為有很多美國國會代表團都訪問過台灣。這位美國海軍陸戰隊中將對中方中斷與美國軍方的交流並不感到特別擔憂。他說，「目前美中之間的軍事聯繫目前處於最低程度（pretty minimal），所以我不知道(這會引起多少損害)。」