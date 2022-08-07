男女交往難免會「發生關係」，但有正妹網上分享，和男友「嘿咻」後變的很異常，不僅連生活瑣事不再分享，聊天總是談性話題，需索無度，甚至訊息轟炸、連環奪命call，讓她感到心累，她只好決定要和180公分的男友分手，將對方封鎖之後，讓她直呼「再見了，小芭蕉」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示和現任男友交往很長一段時間才發生關係，但男友在發生關係前都很正常，豈料，2人「嘿咻」之後，男友卻照三餐問她「寶寶大不大，喜不喜歡」，甚至早上第一通來電交談又是有關「嘿咻」事情，讓她感到非常困擾，懷念當初還會彼此分享生活，或是計畫其它事情的男友，現今卻成為只會聊性有關的話題，讓她每天回答這些話題，感到心累。

正妹坦承自己是喜歡享受「愛愛」的人，不過她也提到180公分的男友GG如「芭蕉」般大小，在床上又無任何技巧，讓她性致缺缺，還要面對訊息轟炸，不回訊息還會疑神疑鬼，有時還會奪命連環call，接了還要安撫男友情緒，與講很鹹濕的話題哄男友，讓她不禁感嘆「開始後悔和男友發生關係，以前都好好的」。

文章一出，網友紛紛留言表示，「直接跟他說你不想一直說色色的話題」、「好瘋哦，是鬼門開被淫魔附上嗎」、「可能忍很久了吧」、「484他的自卑感，導致了他現在的行為」、「好傻眼，快逃吧！除了做愛他沒別的事了嗎」、「這樣疑神疑鬼+奪命連環摳有點恐怖」、「這種歇斯底里已經是恐怖情人程度了」。

原PO也回應網友表示，有和男友提到反感的狀況，雖然男友當下有道歉，答應會改善，也會回到從前一樣分享生活瑣事，但是話鋒一轉，男友卻開始質疑她是不是有新對象，開始歇斯底里，最後2人還是分手了，男友還不罷休，提到她「身材好，配合度高」，不想讓她離開，再次讓她非常不開心，便把對方封鎖，直呼「再見了，小芭蕉」。