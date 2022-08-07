我國U12小將今（7）日在世界盃棒球賽季軍戰中，以9：5的漂亮成績擊敗多明尼加，勇奪季軍。對此，台南市長黃偉哲今日也在臉書上發文恭喜，更大讚「吳聖智敲出三分打點全壘打，吹響反攻號角，讓全場沸騰」，引發討論。

黃偉哲在臉書上表示，在比賽之前，台灣小將士氣高昂、齊聚喊話，要打出漂亮的一仗，雖然比賽時因為雨勢過大而暫停，但也沒有影響到台灣小將的士氣，黃偉哲說「吳聖智敲出三分打點全壘打，吹響反攻號角，讓全場沸騰」，恭喜台灣隊最終以9:5勇奪季軍。總統蔡英文也在臉書上感謝黃偉哲及台南市府團隊的投入，讓這次的比賽更順利圓滿。

此篇文章一發出，許多網友超感動，紛紛留言表示「狂賀恭喜台灣小將超棒」、「台灣健兒太棒了，打得真好，以你們為榮」、「打擊高手」、「恭喜中華小將奪得季軍」、「下了一場大雨的...雨後彩虹，等待是值得的」、「在現場雖然淋濕了，但很爽」、「中華隊加油！」