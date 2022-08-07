共軍自上周四在台灣周邊海域進行大規模軍演後，長駐日本橫須賀基地的美軍導彈追蹤艦勞倫森號亦出港監視。勞倫森號已於周日（7日）航行至沖繩附近海域，或已進入偵察陣位。

《東網》引述北京大學海洋研究院南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）周日在推特發布勞倫森號最近5天的路徑圖，圖中可見它從上周三（3日）在橫須賀港一路朝西南方出發，至今愈來愈接近台灣。

為反制美國眾院議長裴洛西訪台，共軍東部戰區周日在台灣周邊海、空域進行實戰化聯合演訓，除發射十餘枚各型彈道導彈之外，還有海空聯合火力演訓，並組織大規模轟炸機編隊，以南北雙向方式在台灣海峽實施武裝巡航。

勞倫森號（USNS Howard O. Lorenzen）排水量1.2萬噸，長163公尺，由88名水手和平民水手組成，船上有來自其他美國政府機構的軍事和民用技術人員。它由美軍海運司令部運營，執行由美國空軍贊助的任務，並於2014年投入運營，取代當年停役的觀察島號。

這艘船攜帶名為眼鏡蛇王（Cobra King）的最新主動式電子掃描陣列雷達系統，具備強大搜索、識別及多目標精確監控能力。

文章來源：解放軍繞台軍演 美導彈追蹤艦連日駛近監視
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