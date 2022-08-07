「永遠的東方不敗」67歲前女星林青霞，擁有仙女的美貌、清新的氣質，即便婚後息影多年，仍備受影迷愛戴。最近有網友在公開的臉書社團分享一張林青霞早年的辣照，表示：「這張照片還蠻大膽的」，引起熱烈的回應。

昨（6日）一名網友在公開的臉書社團「復刻舊時光」PO文：「年輕時的林青霞就是美，一舉手一投足都充滿了性感，都是焦點。話說回來，這張照片還蠻大膽的。」畫面中，林青霞站在海灘上，露出招牌的甜美燦笑，一頭烏黑長髮隨性披肩，身穿粉色圖騰的U領長洋裝，貼身的剪裁除了勾勒纖細的體態，連豐滿的上圍都藏不住。

最吸引人的是，林青霞一手插腰，另一手竟把裙子撩起來，秀出特別伸直的長腿，一路光溜到根部，許多網友看了紛紛驚呼：「漂亮沒錯，但“該邊”露的有點多」、「怎麼我感覺不是港味，而是海味」、「看起來好像沒穿小內褲」、「直接開給你看」、「我猜9.9成男性應該有使用放大來看」、「毛修的挺乾淨的」。

除此之外，還有不少網友第一眼看到這張照片，以為女主角是舒淇，不太習慣林青霞有這樣姿勢的辣照；但也有人讚嘆林青霞在沒修圖軟體的年代，美貌還是超越現在的女星、網紅。