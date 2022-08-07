睽違25年來，美國再度有最高層級官員來訪台灣的，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行使台海情勢升溫，共軍近日動作頻頻。對此，史丹佛大學 (Stanford University)國際中心高級研究員奧里安（Oriana Skylar Mastro）警告，大陸很可能重演珍珠港事件，採取突襲式進攻入侵台灣。

近日共軍對台灣周邊海空域持續發射飛彈，大規模軍演被陸官媒形容是「入侵前的彩排」。奧里安5日接受英國《太陽報》（The Sun）採訪時表示，台海危機隨時可能引爆，封鎖型的戰爭類型愈來愈普遍。她表示，「北京政府認為，想要實現統一目標，就必須與美國戰鬥。最有可能的方式就是仿照珍珠港事件偷襲，目標擊退美軍，以致他們無法立即在台灣獲得利基點。」

「若統一台灣唯一方式是入侵的話，這將是大陸必須權衡的因素之一。」

她表示白宮近期有了不同作為，以往為了不激怒中國大陸而選擇「戰略模糊」，支持一中政策；不過最近拜登總統被記者問到，「共軍真的攻台，美國是否會軍援台灣?」他回答「是的」。

1941年12月7日(亞洲時間8日)，日本偷襲珍珠港，其目的是阻止美國可能干預日本在亞洲的擴張。當天，日本超過350的各種戰機、轟炸機，突襲了夏威夷歐胡島上的珍珠港基地， 5艘美軍戰鬥艦沉沒、3艘戰鬥艦受損、3艘巡洋艦受損、2艘驅逐艦沉沒、188架飛機毀於地面，2403人死亡，其中2,335名是軍人。

第二天，美國對日宣戰，第二次世界大戰進入全面階段，也是轉折階段。

美軍在亞洲太平洋地區仍有多個軍事基地，在日本、韓國和關島都駐有大量美軍部隊，其中在關島有 6,000名，韓國有2.6萬名，日本則有5.6萬名，日本的橫須賀海軍基地是第七艦隊的母港 。

第七艦隊約有50~ 70艘作戰艦，包括航空母艦、兩棲攻擊艦、巡洋艦、驅逐艦與潛艦等。大約 27,000 名水手和海軍陸戰隊員在第七艦隊服役，擁有大約150 架各種作戰飛機。

艦隊核心是雷根號航空母艦(CVN-76,USS Ronald Reagan)，組織的第五航艦打擊群(CSG 5)，目前在台灣附近航行。

人們擔心台灣會成為華盛頓和北京之間的主要戰爭爆發點，北京突發的攻台行動，可能會迫使美國放棄台灣島，以迴避與北京的全面戰爭。

馬斯特羅並不是唯一一位提出美國可能在台灣面臨另一個「珍珠港情境」的專家。在最近出版的《保衛台灣》(Defending Taiwan)一書中，外交政策專家哈爾•布蘭茲(Hal Brands)和邁克•貝克利(Michael Beckley)警告，「戰爭可能開始於共軍對美軍發動先發制人的打擊」，比如「對駐亞洲的美軍發動突襲式飛彈轟炸」。

中國大陸的鷹派軍事評論者一直強調「一擊必殺」，當美國準備好戰鬥時，戰爭可能實際上已經結束了。

布蘭茲和•貝克利假設了「最壞的戰爭情況」，描述了北京將如何尋求削弱美軍的實力，第一步是大規模飛彈攻擊，之後將發動網路攻擊和反衛星行動，癱瘓美軍通訊、情報、指揮系統，這也就能阻止美國對台灣的任何有效反應。

「接下來，在美軍還未恢復的短時間內，共軍把握這個機會之窗，對台灣發動兩棲和空降突擊，最快速度壓倒台灣的抵抗力量。」

「當美國回過神，準備好戰鬥時，戰爭可能實際上已經結束了。」

布蘭茲和貝克利表示，美國也設想到這種可能，正在積極應對這種情況，主要方方是「強化和分散」，強化美國在亞洲的軍事實力，同時分散部署。美國面對這種先發制人的打擊，只會激起美國猛烈回擊的決心。