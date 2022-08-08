人一生下來就不可避免地要往死亡之路走去。

人生的終站是必然，也是自然，每個人都希望生命平和地、完美地畫上美麗的句點。大多數人若生病已久，平常已知自己死亡將至，無論多麼不捨，到終還算能坦然面對。

但若不情不願，或是事發突然，情緒上很難接受。尤其中國人重視孝悌，都希望能壽終正寢，子孫隨侍在側，這才是有福氣、好家世的基本條件，但愈來愈難做到。

隨著小家庭時代的來臨，許多老人都在養老院、安養中心度過餘生，有些子女甚至旅居國外，無法見最後一面；甚至有些老人過世一些時日之後，才被管理員、社工人員或鄰居發現。

臺灣社會要安置一位老人的確也不容易，因為生存競爭，物價、房地產昂貴。以安養院為例，一位住安養院、可以自理生活的老人，每月約繳臺幣三至四萬；若需要旁人餵食、照顧洗澡、穿衣服者，每月約五至六萬；若是住院請護佐照顧者，每月需繳七萬元。似乎又病又老的長輩不受歡迎，因為有經濟上的困難，何況失業人口已是社會上不小的問題。領失業救濟金為生的家庭將更難安頓長輩，造成老年人更大的不幸。

身體老衰、生命凋萎固然已不容易適應，更何況得面臨生存的壓力，以及時代變革下人情與親情的冷漠，令人感慨所謂的「現實問題」，竟也回歸到動物進化論：「優勝劣敗，不適者淘汰」的法則之下。

面對生命終站的五大要點

第一：需放下塵勞，放下執著，因為什麼都帶不走。

第二：要有學習的心。學習如何走入死亡，只有接納它，才能細細省思自然的法則與自然的歸宿；學習道別、道謝、道愛。

第三：回想赤子之心，保有對世界的好奇心。只不過此時的好奇心，是對未知的死亡世界的好奇、對生死轉換的好奇、對人情世故變遷之好奇、對身體老化的神智轉而清明的好奇。天下沒有不散的筵席，情緣有結束的時候，對於生命，這獨一無二跟隨我們一生一世的，當然也會走到盡頭處。

第四：應解決臭皮囊帶來的疼痛。這點往往需要依賴醫藥，先進的疼痛控制方式已經給病人帶來很多方便，不會昏昏欲睡，而止痛效果也相當好。

第五：仍然是關懷與悲憫，這是病人走到生命的終站，仍可以關懷別人的主要原因。

生命的輪替必經過休息

人是群居動物，孤獨或落單必遭其他野獸攻擊，甚至被猛獸吃掉。在長久的群居生活中，人類學習互動、互相關懷。很多人往內看自己，往往看不到偉大與高貴，但是當他關懷別人，自己卻被自己的行為所感動，那是發自內心的善與慈愛。

我們看到耶穌被釘在十字架上，仍然關懷那兩位被釘在十字架的盜匪。在背叛之前，耶穌安排了所有戲碼，包括猶大的出賣。因為經書是這麼預言的，所以祂仍在教堂教訓別人、悲憫眾人的無知與煩惱。

罹患絕症的病人，病情反覆復發，癌症過程常是如此，家屬一次又一次地掉入絕望的悲哀之中。有些病人反而愈來愈清楚，病情是好不了的，過一天算一天，哀傷無用，也於事無補；有些病人更反過來勸導、安慰家人，尤其是白髮人勸黑髮人。

面對生命終站的所有功課，是人一生中所有功課的精華。假若一世所經歷的都是為了要應付這最後的功課，那麼生死交關的考驗是人生智慧的大考驗，集所有人生智慧之精華。

完成這份功課需要時間。有些人只剩三至四個月讓他回答，有些人甚至更短，很多人經歷了十幾個月，還無法思索出答案。一些已開發國家卻有一半的人選擇拒絕回答，而傾全力在尋找科技、新藥、實驗用藥及偏方來逃避死亡，只因為他們對生死問題沒有看透。

金錢或許買得了科技，然而科技終究買不了生命。在利用科技延長短暫的存活之時，卻沒有人同時關照生命，在最後的餘生想想應如何面對即將結束的生命。難道他們都想匆匆忙忙地離開？

匆忙與慌張是不能為生命畫下完美的句點的。做任何一件事，一件很重要的事，應該從容地準備才好。

人生的最後一段就像黃昏的瑰麗，夕陽的美好，若不加以把握，黑夜隨即來臨。我們如何還能在黃昏時談論早上的耕種呢？黃昏及夜幕的降臨就是大地的休息，應放下塵勞，拋開煩惱才好。人的一生都在學習，如何取、如何捨、奉獻與接納、效法與警惕、自我肯定與悔改、準備與善後。人生是上帝的恩賜，也是一種安排，宇宙循環、次序的安排。

很多事情是你知、我知，只有在不接納事實的時候，才會歸納在你不知、我不知的範圍。然而，所知是有限的，談論的重點也只能限於有限的範疇，就像有些病人不滿醫師的解釋或處理，只因為那是慢性的、治不好的，或很難以無傷害的方法治癒，但那並不代表醫師是錯的，也不能因此認定醫師的專業有問題。

更且，現在我們談論的重點是癌症或慢性、重大、治不好的病，已逼近生命的終站。

(本文摘自《許自己一個尊嚴的安寧》/寶瓶文化)

【內容簡介】多數人希望長壽，但人生無常，卻沒有多少人想得開。

我們是否也應先預習生死學？不然，也該了解死亡的過程是怎麼一回事。──血液腫瘤科資深主治，張明志醫師

如何看待死亡，將決定一個人臨終的姿態。

「善終好走」就是尊嚴；面對生命終點，給自己一份禮物。

當病症來敲門，我們如何應對不安與徬徨？若有幸治癒，如何不擔心會不會復發？又，若復發了，如何平復深受打擊的沮喪與無助？……

臨床經驗長達四十年的張明志醫師經手過無數癌症患者，對死亡的理解，超越醫學、科學層面，而有一套宏觀的哲學與倫理思考。他說，人生愈走到盡頭愈重要，就像表演單槓的體操選手，下槓的動作也要列入評分。

面對未知，我們抗拒、恐懼、焦慮、不安；如何看待死亡，將決定一個人臨終的姿態。書中懇切地提出，除了實質醫療行為，更重要的是建立不怕、不拒、不求，安定而清明的生死觀。當心靈有所歸依，對生死不羨慕、不勉強、不逃避、不執著，便能為自己鋪造一條尊嚴的安寧善終之路。

【作者簡介】張明志

畢業於臺北醫學大學醫學系。現任馬偕醫學院臨床教授、癌症安寧緩和學會監事、衛生福利部健保署共同擬定專家委員。

曾任馬偕醫院血液腫瘤科主任十五年，臺灣癌症醫學會理事、監事，血液病學會常務理事。

專長：肺癌、乳癌、胃腸道癌症、泌尿道癌症及其它各類惡性腫瘤、轉移癌症、血液病、貧血、白血病、淋巴瘤。

著有：《死亡癱瘓一切的知識》、《隨時放得下的功課──心靈病房的十八堂終極學分》、《越過邊境》、《破繭》、《心靈病房的十八堂課》、《與血癌搏鬥》、《人生高爾夫》。