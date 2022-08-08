星座專家唐綺陽分析8／8～8／14星座運勢，本周五（12日）金星進獅子，親子話題及出遊活動變多，可以好好享受周末假期。

不過周五前金星跟冥王星對分，可能煩惱居家整修、布置的問題，且多半跟要花錢的項目有關，也會感受到不同的家庭氛圍；周五過後，年輕人調整態度，訴求有望成功。另外本周受到日土對分的影響，公眾人物易受到社會大眾批評指教。

重要星象：金星進獅子、日土對分

【工作注意：雙子、獅子、處女、雙魚】

雙子：多頭馬車，執行前宜多溝通

獅子：蓄勢待發，不要太過在意長官觀感

處女：工作太謹慎、自我設限，要突破心魔

雙魚：駕輕就熟，會表現得更好

【桃花注意：金牛、天蠍、摩羯、水瓶】

金牛：對感情態度飄忽，要先確認自己的想法

天蠍：對善意桃花嫌煩，給人冷漠感

摩羯：太強勢自我，態度要放輕鬆點

水瓶：主動積極得到回應，桃花更旺

【財運注意：牡羊、射手】

牡羊：理財要小心套牢，靜觀其變勿衝動

射手：勿人云亦云，工作收入最安全

【健康注意：巨蟹、天秤】

巨蟹：身體勞累出狀況，別輕忽徵兆

天秤：工作忙到忘我，小心過勞受傷