近日中國大陸的軍演，讓台海局勢升溫，行政院長蘇貞昌也譴責中國大陸，不要「秀肌肉」妨礙地區和平。《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日猛轟蘇貞昌，「這已經不是妨礙地區和平，已經是妨礙到自家門口的和平了」，更直言要綠營台獨派人士「少吹牛」。

針對日前蘇貞昌譴責中國大陸軍演，不要秀肌肉妨礙地區和平的說法，吳子嘉在網路節目《董事長開講》中表示，「全世界的媒體，呼應台灣的並沒有，全世界沒有其他國家在幫台灣發聲」，現在發生這個嚴重的演習，「全世界沒人聲援台灣，可不可怕？」

吳子嘉更猛轟蘇貞昌，「這已經不是妨礙地區和平，已經是妨礙到自家門口的和平了」，蘇貞昌向民眾喊話「外敵當前，現在資訊戰有各種假訊息，破壞國人團結，影響民心士氣，要拿出辦法來團結合作」，這讓吳子嘉無奈回應：「這是要老百姓自己想辦法嗎？」

吳子嘉更公開譴責，今天中國大陸軍演，蘇貞昌都不敢出來罵對方，民進黨的台獨派人士，沒有一個人敢公開出來罵中國大陸，吳要「大家少吹牛」，也痛批民進黨：「這個國家給他們搞，一定會亡國，這個國家還有戲唱嗎？」

吳子嘉最後說，更厲害的民進黨還永續執政，因為它「抗中保台」，只要一「抗中保台」，共產黨就來打，一打就回來騙選票，請大家當「勇敢的台灣人」，吳子嘉也無奈指出，「當兩岸真的緊張的時候，這些民進黨的台獨派人士，就全部『龜縮』，躲起來不見了」。