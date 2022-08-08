九合一大選將於年底登場，根據《美麗島電子報》的最新民調顯示，民進黨高雄市長參選人陳其邁的支持度為59.1％，國民黨高雄市長參選人柯志恩則為13.3％，兩人差距約45個百分點，對此，《美麗島電子報》的董事長吳子嘉7日就爆出驚人的預測「陳其邁一定會贏」，引發討論。

吳子嘉昨日在網路節目《董事長開講》中表示，對於高雄市長最新的民調，他認為政治人物需要有一點領導氣質，而吳子嘉「非常敬佩柯志恩」，因為在國民黨非常困難的情況下，這種支持度下，柯志恩願意開闢「沙漠地帶」去奮戰，這個是非常好的一件事，因此吳子嘉也坦言，「這種這麼困難的情況，柯志恩去高雄選舉，應該給予高度尊敬」。

吳子嘉也強調，柯志恩的形象，在國民黨整體裡來看，是非常突出的，不管是學識、學養、風度、應對都是非常好的。因此吳子嘉非常驚訝柯志恩願意去選高雄，大讚「非常了不起」，但同時吳子嘉也預言「陳其邁一定會贏」，而陳其邁也應該高興有一個這麼好的競爭對手，那選戰就不會灑狗血了，以台灣的政治風氣來說，高雄這次的選戰風氣非常好。