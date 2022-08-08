美、中誰才是紙老虎？美國眾議院議長裴洛西訪台引發共軍演習，中方甚至對美做出「三取消，五暫停」的宣告；前立委雷倩7日在《國際直球對決》節目中指出，「三取消」其實就是拿掉中美之間的磋商護欄，把軍事的現狀固定起來；而關於白宮國安會戰略溝通協調官柯比所說「美國的航母會進台灣海峽」，她形容為心虛的小木偶「皮諾丘」，直言軍事專家都不會建議這樣的戰略清晰。

雷倩表示，「像黎安友這樣長期討論兩岸事務的戰略學家，他3月有一個很長的講話，意思是說『對於中國而言，它知道美國是在一個長期衰落的過程，所以中國將會有一個美國對它的威脅減弱的時機會來，那美國可能不能去保障台灣的安全』；他認為美國如果沒有調整好、加強好軍事態勢的話，在沒有軍事部署來執行所謂戰略清晰之前，他認為不可以挪到戰略清晰。你看，現在看他講的話，是多麼正確。」

「因為裴洛西來的時候，她是一個Trump(王牌)卡，美國就必須要走到它愈來愈戰略清晰。」雷倩說，「但是它整個軍事部署，包含整個武器等等，都還沒有調整好之前，這個時機是不利的，所以我也認為它中間會有一個很長很長的博弈的過程。」

雷倩指出，「現在回頭去講這些制裁，當然國家層級的制裁是非常嚴重，而且具有界定未來的重要性，可是個人的制裁是對個人會痛的；除了裴洛西家族以外，跟他們一起投資的還有大量的美國人；政治人物在亞洲最有名的投資應該是凱雷的基金，還有高盛，還有在香港非常有名的摩根大通。如果美國會對付中國的投資者，那中國就會對付美國的投資者，這種經濟報復或金融報復，會不會是我們未來看到的常態？先要畫一個問號，因為它可能會聚集在一個細的項目裡面。」

「三取消，取消什麼啊？真的取消的，是所有做護欄的準備。」雷倩強調，「因為美國一直說中美要建立護欄，所有這些護欄，除了總統層級的對話以外，中美兩國的國防部會議，中美的海上軍事安全會議和磋商機制，全部取消，戰區的對話機制也取消！所以現在會是一個沒有護欄的狀況，會繼續不斷地把軍事的現狀先固定起來，然後開始做外交、經濟、金融，其他各個場域的折衝，或者是互相的變動。」

雷倩表示，「這個變動的過程還會有一段時候，但中國大陸的決心是非常強的；因此柯比我認為他就是一個『皮諾丘』，就是那個小木偶、撒謊人，他一開頭到現在所有的講話中，他今天講的這句話，也就是『美國的航母會進台灣海峽』這句話，可能講得是最心虛的！」

「如果兩邊沒有把護欄建好，那麼美國的航母戰鬥群經過台灣海峽，已經不是1996年那個有海峽中線的態勢的情況之下，並且這次的演習範圍已經挪到台灣以東，它如果進入台灣海峽，會遇到陸機、海上的軍艦，甚至無人機，各種的可能，如果不是直接的攻擊，就是騷擾；所以你會不會把美國一個最重要的戰略武器，就是航母戰鬥群，或一艘航母，去完全曝露在一個對方優勢的地方，恐怕所有的軍事專家都會說：『如果你沒有做好軍事部署，請不要輕舉妄動！』不要試圖去做這種所謂的戰略清晰，柯比這次講的話真的很硬，美國如果真正去執行了，我認為態勢就會升高。」