現今許多父母會帶著小孩一起外出吃飯，然而，就有一家人到餐廳吃飯，在等待上菜期間，2名孩童開心玩著桌上的轉盤，不料，桌上有壺熱水因離心力直接飛向另外1名女童，被熱水淋手造成燒燙傷，淋出來的熱水，也冒出陣陣的水蒸氣，一旁的爸媽也趕緊拉出孩童，不斷安慰；網友也嘆氣「這父母不知怎麼當的，放任小孩玩耍」。

一名正妹在臉書社團「地獄梗圖社」發文，並上傳1段22秒影片，從店家監視器拍下影片中可見，時間是發生在8月4日傍晚，有一家人到餐館吃晚餐，爸爸在滑著手機，媽媽等著上菜，2名男童玩起桌上的轉盤，有位女童看著最小男童滑手機。

然而，隨著轉盤速度越來越快，轉盤上的一壺熱水，因離心力直接飛向女童身邊，女童疑似下意識要擋住水壺，卻遭熱水淋手，女童遭熱水燙傷後，開始亂拍，又將熱水壺推往穿黑衣服的男童旁，導致2人都被熱水燙傷。

一家人上餐館吃飯，父母卻放任小孩玩桌上的轉盤，因熱水壺離心力影響，導致1名女童遭燒燙傷。（翻攝自臉書地獄梗圖社）

這一家人的爸媽見狀，趕緊起身查看，餐桌旁的孩童們紛紛逃離現場，不時還可以看見水壺淋出的熱水，冒出陣陣的水蒸氣，餐館的服務生也趕緊查看現場。

影片一出，網友紛紛留言表示「她比同齡的孩子都熟了」、「孩子成熟了，真是感動的一刻啊」、「我只看到一件事，父母看了那麼久都不出聲制止，小孩應該不是親生的」、「確實不少這種完全不知道怎麼當父母的父母，讓民眾很困擾」、「被燙的小孩有點衰」。