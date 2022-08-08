老縣長惱羞成怒？行政院長蘇貞昌和新北市長侯友宜5日視察捷運汐東線規畫，侯友宜致詞時強烈要求中央盡速核定，蘇貞昌卻3度感謝前交通部長、民進黨新北市長參選人林佳龍，還揶揄侯愛算帳，現場火藥味濃；之後兩人並肩聽取簡報似有言語爭執，蘇貞昌甚至聽完簡報扭頭就走。這尷尬場面被PTT鄉民笑翻，直酸蘇貞昌「蘇不起」。

汐東線規畫至今超過20年，綜合規畫報告至今仍躺在行政院，侯友宜致詞時立即對蘇喊話，汐東線還在等中央核定，新北市已準備好，只等核定馬上可以啟動。侯也無奈說，當他聽到鐵道局報告要蓋10年，真的讓他搖頭，希望院長快速核定，及早動工、完成。侯友宜表示，汐東線總經費377億，新北市負擔205億，約是中央的4倍，但新北市絕對扛起責任，他也要求新北捷運局，只要核定，一定要快速展開，不能等10年這麼久。

不過，侯友宜焦急為汐東線請命，蘇貞昌卻指稱2020年10月當時的交通部長林佳龍，成立溝通平台，邀請新北、台北、基隆市長一起來談，終於解決了基隆捷運。隨後又感謝林佳龍兩次，盛讚當時的林佳龍部長，決定了這個大方向，公然做球給林佳龍。

蘇貞昌接著把話鋒轉向侯友宜，說「以一個院長和一個市長在這裡算帳，不好看」。並指侯的幕僚給侯錯誤的印象。坐在台下的侯友宜被蘇當場諷刺愛計較，雖然戴著口罩看不出表情，卻見他邊聽邊搖頭，對蘇的說話不以為然。

兩人在聽取鐵道局簡報時，先是交頭接耳對話，接著比手畫腳似有些爭執，手部也有接觸，2人表情都略顯不悅，蘇貞昌在聽到鐵道局人員說出「以上報告」後，馬上拍手鼓掌，接著手指著侯友宜又講了兩句，頭也不回上車離開，留下尷尬的侯友宜。

相關新聞被轉至PTT，引發不少鄉民酸爆：「在那叫什麼」、「輸不起」、「老共都在射飛彈了這群人還在內耗」、「笑死」、「騙神Loser在那扭頭什麼」、「蘇不起，笑死」、「這個是選輸的在報鳥仔冤」、「把視察活動變成選舉活動」、「沒拍肚拍肩就不錯了啦」、「輸了比你更高位」、「影片的動作太大了很不禮貌」、「好大的官威」、「整個黨都是這種調調啊」、「粗暴的輸不起，大可不必」、「打贏這場防疫的選戰」、「黨的利益大於人民」、「當大官的不該這麼雞腸鳥肚」。