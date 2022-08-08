他有空也會帶孩子們去釣魚，享受天倫之樂。（摘自臉書）

聶雲的大兒子Nathan（左三）日前赴美讀書，他坦言很捨不得，卻也不得不學習「放手」。（摘自臉書）

聶雲（中）今年父親節跟二兒子Aidan、小女兒Ally在台北度過。（陳俊吉攝）

Aidan跟Ally說聶雲是很貼心的爸爸。（陳俊吉攝）

聶雲曬出兒女寫給他的信，他每封都好好收藏著。（陳俊吉攝）

聶雲今年父親節將在工作中度過，因18歲大兒子Nathan去美國讀書，面對第一次父親節全家不在台北，開玩笑說：「今年我比較淒涼一點，因為我大兒子去美國，太太也在那邊陪他。」聶雲離開美國時，大兒子寫了封信給他，請他上飛機再看，他坦言：「真的會捨不得。」表示從今年開始學著「放手」，是人生一大轉變。

聶雲的父親2019年因肺癌病逝，談到最難忘的父親節，他說：「我爸爸在那年父親節前一周離開，當然有很多不捨，我也要第一次習慣沒辦法幫爸爸過父親節。」他回憶當時排演舞台劇，經紀人貼心帶3個孩子到劇場突襲，整個劇團幫忙隱瞞，讓聶雲驚喜到當場噴淚，說不出話。

父親的陪伴、教養帶給聶雲深遠影響，他8歲時全家移民美國，身為第一代移民很辛苦，但父親完全不讓小孩感受到大人的壓力，「對家的責任是他教育我的、對小孩的支持是他教育我的。我的記憶有很多跟爸爸一起去釣魚、滑雪的畫面，我們家不富裕，但他希望我們可以體驗。」

聶雲說父親不滑雪，為孩子開好幾個小時的車到山上，等他們滑完再一起回家，想起與父親的點點滴滴，他眼眶泛紅，「 他是這樣愛我們的，所以我對孩子的愛也是他教育我，因為『被愛才知道怎麼去愛』。」他非常懷念跟爸爸釣魚的時光，想起父子倆坐著等待魚上鉤期間，就是聊天、溝通時刻，「所以我很重視跟小孩聊天這件事。」

而聶雲對兒子、女兒的教育一視同仁，用講道理與孩子溝通，坦承曾較偏心女兒，但擔心養成公主病，到她小學2年級時意識到要公平。聶雲與老婆Judy結婚邁入20年，3名子女顏值遺傳父母的優良基因，若小孩想進演藝圈，他會鼓勵但會說很辛苦，他只期待小孩找到熱情，目前大兒子對從商有興趣，二兒子熱愛藝術，女兒喜歡動物未來想當獸醫。

當天聶雲的二兒子Aidan、小女兒Ally也在場，問他們覺得爸爸嚴格嗎？兩人異口同聲說：「還好。」Ally更直說：「他不是恐怖的把拔。」笑虧最受不了爸爸走在路上愛哼唱老歌，覺得尷尬；聶雲也曬出兒女寫給他的信，每封都好好收藏著，表示逢年過節、生日，小孩都會寫信給他，相較於禮物，他喜歡有情感的文字。