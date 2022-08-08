美國眾議院議長裴洛西短暫來台19小時，中國大陸在台灣周邊進行演習。傳出菲國已開始研擬撤僑計畫，確保一旦台海戰爭開打，能及時撤離14萬名在台移工和僑民。對此，前民進黨立委郭正亮不禁說，「撤僑對台灣影響很大」。

郭正亮7日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，撤僑對台灣影響很大，其實大陸這次軍演，大部分的國家真正出來表態譴責中國大陸的，亞洲只有日本、歐洲只有立陶宛，其他國家都是呼籲台海要和平，所以讓美國有點失望，像菲律賓、澳大利亞更冷，稱這是中美台三方的事情，不願意回答。對此，他認為，就等這一陣子過去。至於日本，這次是真的被牽連，因為有5顆飛彈打到它的經濟海域。

台北市議員王鴻薇則表示，當聽到連菲律賓都要撤僑，會覺得台灣是不是很危險，7日有很多人在慶祝父親節，讓人感覺好像內外冷熱有別；目前台海的局勢，我們周遭的國家菲律賓、新加坡、日本都非常緊張。有人說我們是馬照跑、舞照跳。到目前為止，整個台海情勢，已經變成中美關係的完全反應，顯然不是兩岸能夠決定的，而是來自中美關係的好壞，菲國總統小馬可仕的講法也是這樣，也就是說，現在整個衝突還是來自美中關係，台灣的悲哀則是台海關係的緊跟鬆、能不能和平或是站在戰爭邊緣，台灣沒有多少能力可以掌握。