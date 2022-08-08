鍾承翰經常帶兒子翰寶走向戶外，近期熱衷尋找獨角仙。（海納百川提供）

鍾承翰經常帶兒子翰寶走向戶外。（海納百川提供）

鍾承翰經常帶兒子翰寶互動超可愛。（海納百川提供）

型男外型的鍾承翰私下是個愛家的好老公、好爸爸。（范揚光攝）

型男外型的鍾承翰私下是個愛家的好老公、好爸爸。（范揚光攝）

鍾承翰與老婆劉欣怡愛情長跑10年後於2015年結婚，兒子翰寶今年11月將滿5歲，一家3口幸福美滿。他今年7月7日過生日時，第一次收到翰寶親手畫的生日卡片，「而且一次畫了3張！」小翰寶知道父親節即將到來，日前已經先「叮嚀」爸爸：「記得買蛋糕！錢不夠可以從我枕頭底下拿去買！」

談起父親節感觸，鍾承翰說，就是多了一個屬於自己、小朋友也可以很開心的節日，因為不管什麼節日、誰生日，穿生日蠟燭的永遠都是小朋友，且永遠是C位。妙的是，今年他生日，翰寶也認真許願，且許的竟然是「希望你乖乖長大」，讓他一聽忍不住噴笑，「因為他生日時，我們會在旁邊幫忙許願說希望他健康長大，他竟然學起來，現在小朋友實在都很聰明、學習力強，經常語出驚人！」

鍾承翰還在讀專科、20初頭歲時爸爸就因病過世，每逢父親節還是覺得些許感傷，現在的他偶爾會想：「如果爸爸還在、可以看到孫子，我們就可以祖孫一起出去玩了」。由於小他8歲的弟弟生日就是8月8日父親節，之前兄弟倆也會約在父親節這一天一起去釣魚，「釣魚是我們跟爸爸的連結，以前爸爸會帶我跟弟弟去山上玩、釣魚，釣完還會一起泡在冰涼溪水裡，有很多共同回憶。後來我跟弟弟也會一起去做這件事，去以前跟爸爸一起釣魚的地方，雖然魚釣起來後還是放回去，我們釣的是一種回憶、一種感覺」。

最近經常帶著兒子上山下海到處體驗的鍾承翰說，等翰寶再大一點也會帶他去體驗海釣或溪釣，翰寶常常看到人家釣魚就說「我也想要釣魚」，之前曾經買了撈魚網帶他去河濱公園撈魚，撈到魚兒讓他很有成就感，竟然還冒出「自投羅網」成語，讓他又驚又喜。

鍾承翰說，自從新戲《因為你如此耀眼》殺青後，他就專心在家陪小孩，翰寶也因為疫情關係沒去幼兒園上學，已經每天跟他黏在一起長達3個月，他的臉書粉專經常可見父子倆一起走向戶外騎車、運動、上山找昆蟲、露營、戲水等溫馨畫面。他說從不接觸3C產品的翰寶，3歲時視力檢查發現遺傳了他的散光、近視，為免度數增加太快，翰寶開始戴眼鏡、點散瞳劑，他也決定更要讓翰寶走向戶外接觸大自然、多看綠色植物，並適時放電。

興趣廣泛的翰寶，除了喜歡飛機、車子、愛畫畫，最近接觸昆蟲後迷上獨角仙，鍾承翰就必須自己先做功課、知道哪裡有，然後帶兒子爬山去找獨角仙；他在兒子眼裡是個萬能爸爸，翰寶甚至賜給爸爸很多封號，包括洗澡專家、打掃專家、倒垃圾專家、洗衣拖地專家，身邊朋友力讚他是超稱職的好老公、好爸爸，他則謙虛表示，「我也是當了爸爸後才知道怎麼當爸爸，自己邊學習，邊跟他一起長大！」