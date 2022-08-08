美國聯邦參議院今天以51票贊成對50票反對，表決通過總統拜登推動的降低通膨法案，這項規模4300億美元法案將用於發展潔淨能源因應氣候變遷及緩解美國醫療保健的不平等問題。

法新社報導，參議院民主黨陣營議員以51票贊成對上50票反對，表決通過降低通膨法案（Inflation Reduction Act），法案會在近日送回眾議院，預計在眾院進行最終表決，通過後再由拜登（Joe Biden）簽署成為法律。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，兼任參議院議長的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天針對這項法案投下同意票，打破民主黨與共和黨的歧見僵局，使民主黨贏得表決勝利。

降低通膨法案包含提出3700億美元用在深具雄心的氣候目標，並提出640億美元用於醫療保健。這會使降低通膨法案成為美國史上對潔淨能源投入的最大一筆投資，拜登曾稱其「深具歷史意義」。（譯者：陳彥鈞）1110808