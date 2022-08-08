以色列與加薩走廊巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的衝突進入第3天，造成至少43名巴勒斯坦人喪命。巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織今天晚間已經同意與以色列達成由埃及介入調停的停火協議。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）高階成員辛迪（Mohammad al-Hindi）透過聲明指出：「不久前，達成了埃及停火協議的措詞內容。」

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）的辦公室也透過聲明表示：「可以確認停火將於今晚23時30分（格林威治標準時間20時30分）生效。以色列感謝埃及的調停付出。」

從8月5日以來，以色列針對加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織陣地進行猛烈空襲和砲擊，伊斯蘭聖戰組織也向以色列發射數百枚火箭。

加薩走廊衛生當局今天晚間將當地的死亡人數上調到43人，其中包括15名孩童，另外還有超過300人受傷。（譯者：陳彥鈞）1110808