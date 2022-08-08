近期柬埔寨「淘金」新聞頻傳，許多台灣人不敵高薪誘惑，受騙赴柬埔寨打拚，卻慘遭囚禁虐待。不只台灣，馬來西亞媒體昨(7日)報導一則真實案例，被害人在網路上看到柬埔寨打工廣告，受對方開出約台幣月薪8萬條件吸引前往打工。沒想到竟是惡夢的開始，被害人被關押在黑房、限制飲食等不人道對待，最後靠著宛如電影情節的「逃脫路線圖」，塞進一個大箱子逃離火坑獲救。

馬來西亞《詩華日報》報導，一名自稱為「傑森」的男子接受大馬皇家員警部隊官方電視頻道(PDRM RMP TV)訪問時表示，他早前曾到過中國打工，但自新冠肺炎疫情爆發後，就回國休息。他表示，通過社群媒體看見不法集團刊登的招聘廣告，經過搜索調查後覺得沒有不妥而提出申請，期間也被不法集團人事主管面試多達4次，開出月薪1萬2000令吉(約台幣8萬)。他說，今年5月6日按指示飛往柬埔寨，入境後被一名陌生男子帶走，到加油站加油時，又有另外3人上車。

傑森表示，「起初以為和他一樣是應聘者，瞭解之下才知道他們是被集團派來，監視他的一舉一動。」。傑森透露，自己曾在車上問了很多與工作有關的問題，但車內4人並沒有正面答覆，只說到目的地後一切都會有答案。抵達園區後就被搜身，隨後被禁錮在某一地點，接受為期2天的培訓，培訓項目包括如何將詐騙大馬人後得來的款項，在還未被國家銀行凍結的情況下轉移至國外，以及通過社群媒體進行詐騙活動的相關技巧。

傑森察覺到工作情況與應聘時所談的內容不符，休息時通過自己的手機，向父母、妻子與朋友越洋求救，被犯罪集團成員發現後，關押進小黑房禁錮2天，每天只允許吃一頓搭配菜汁的白米飯。

傑森指出，後來某天在園區餐廳看見當初接他的車手，立刻上前質問對方，對方應該是內疚而遞給他一張給了他一張逃脫的路線圖，要他在清晨時分躲入箱子，然後偷偷運出園區，過程驚險萬分，「接頭人開車到一半時，將他交給另一人送往機場，但當他抵達機場後，因證件不足無法登機，最終在當地官員協助下成功回國」。傑森說，由於自己的手機落在園區內，仍擔心手機裡的資訊被不法集團掌握後，會回來找他算帳，而過著提心吊膽的生活。他呼籲不要隨便被社群媒體刊登的國外高薪工作廣告騙了。

柬埔寨表示，警方自2021起至今年3月共接獲182宗打工騙局的報案，涉及226名大馬人受困在國外，其中62人已獲救，另外164人還受困在不同國家。受害人一般被集團成員帶走後，就會被限制行動，加劇執法單位的調查和援救工作。

儘管受騙案例不斷被揭發，仍擋不住想出國撈金的民眾。我國航警局、刑事局近期在桃園機場編排關懷提問與攔阻勤務，鄰近國家也都加強宣導，避免國人再度上當受騙。另一方面，美國非營利組織「全球反詐騙組織」則發出公告，拒絕受理8月3號起前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人。全球反詐騙組織透露，目前救援了約60位民眾，「受害人救出來後一聲謝謝也不說過」。對此，許多台灣網友紛紛留言痛批「被救的人都不懂得道謝感恩，是把救援行動當成理所當然嗎？丟臉，真的丟臉！」、「台灣政府、網友、警察已經盡力阻止這些人去柬埔寨，卻還是一堆人前仆後繼的去，那後果真的只能自負了！」。