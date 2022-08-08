女星王晴因拍攝《世間情》等人氣本土劇而大開知名度，有著高挑修長身材與美麗臉蛋的她，因此被封為「本土劇林志玲」，人氣不俗，而王晴下了戲之後，喜歡透過社群分享生活點滴，近日發文透露跟正妹好友上遊艇玩耍，一身「戰袍」上碼頭引發民眾狂偷拍，讓她不禁害羞「跪求大家刪照片」。

經常透過社群分享生活點滴的王晴，昨天先是發文貼出自己跟正妹好友一身度假風的半身自拍照，預告將釋出「久違的泳裝照」，地點是海邊，果真不久後她又釋出一系列美照，只見照片中王晴與好姊妹一身清涼，她穿著豹紋高衩比基尼，撩人地側躺在遊艇甲板上拍照，盡情展現S曲線，畫面超養眼。

王晴笑稱，終於懂了為何男性們這麼喜歡高衩，解釋這套豹紋高衩泳裝是幾年前買的，直到現在才終於拿出來穿，「那天在船上拿出來才發現褲子這麼有挑戰性」，當天他們其實沒有出海，只是在港口邊登上遊艇拍照、曬日光浴而已，結果剛好遇上下班時間，旁邊行人道突然湧現人潮，「本來以爲港口的人應該看比基尼辣妹看習慣了，但大家有的偷拍，有的還光明正大的把我們當成背景」，讓王晴超害羞，趕緊求饒「跪求大家刪照片」。

王晴透露下了船被狂拍，突然對於穿高衩泳裝感到一陣害羞，於是趕緊將衣服褲子穿起來，笑稱兩人「秒變地方阿姨」，而這系列清涼照隨即引發熱議，網友們紛紛留言大讚「夭壽暈了，晴好性感」、「逼逼逼，這太犯規了啦」、「妳高岔+長腿簡直逆天了！是我也會捨不得走」、「地方姐姐太辣了！視線無法移開」。