高雄市長選戰，國民黨徵召智庫執行長柯志恩挑戰民進黨現任市長陳其邁，日前有一份民調結果顯示，如果明天投票，陳其邁將以53％支持度領先柯的18％。而柯昨(7日)在臉書以「落後？我們加倍拚！」為題寫下，參加活動有數百位鄉親到場力挺，甚至還有一位媽媽說「在這邊等妳很久了」，讓她相當感動。

昨晚在左營合群社區參加走讀請益會活動的柯志恩，事後在臉書分享，現場數百位鄉親到場力挺，真的讓人十分感動，有位媽媽更是激動地抓著她的手說，「我在這邊等妳很久了」，就想跟她拍張照、說說話。

至於上午行程，柯志恩參加健走活動，跟著大家一起舒展筋骨、結束後前往獅湖早市和鄉親們請安問好後，轉往覆鼎金保安宮，在鄭武才董事長帶領下，一同祈求國泰民安、市民朋友身體健康。她分享，一路上遇到不少的好朋友為她加油打氣，也聽到許多寶貴的意見。

柯志恩說，會持續一步一腳印走遍高雄，聽取更多地方民情一起努力，拚高雄的「好日子」！對此有不少網友亦留言寫下，「柯志恩老師用熱誠感動人心」、「柯志恩加油！逐步漸入佳境」、「柯委員民調只是做參考、要靠自己努力打動人民的心、一定會被人民肯定」、「一步一腳印往前衝就對了」。