光芒前役被老虎打得丟盔棄甲，還讓張育成當了1局投手，隔日光芒眼看又要熄火，沒想到第9局一口氣灌進7分，終於以7比0縛虎成功。台灣好手張育成先發上陣，3打數1安打、1打點，而且是勝利打點，他近7戰棒子火燙，敲了8支安打，加盟光芒以來的打擊率高達0.341。
此戰光芒使用投手車輪戰，雙方都前8局都沒有打破鴨蛋。老虎巴杜（Akil Baddoo）3局下藉著守備失誤上壘，試圖盜二壘的時候被游擊手張育成觸殺出局。第4局雙方都攻到三壘無功而返，老虎跑者格林（Riley Greene）想衝本壘遭到張育成傳球觸殺。張育成第5局擊出左外野平飛安打，但是後面隊友都無法上壘。
第9局光芒終於藉著安打與保送攻占滿壘，這時兩出局輪到張育成，以往總教練會換代打，這次老虎投手索托（Gregory Soto）是張育成擅長對付的左投，所以張育成肩負了最後得分機會。
張育成面對索托99英里的四縫線連發（時速159.3公里）保持冷靜，只把進壘的兩球破壞成界外，最後在兩好三壞情況下等到第4顆壞球，張育成振奮鼓掌，光芒1比0領先！後面迪亞茲（Yandy Díaz）也學著張育成不出棒，擠回第2分。索托退場之後光芒打者連敲3安，單局打下7分大勝老虎。
光芒官推稱讚張育成的表現：「耐心是種美德，即使你必須在第9局兩出局時保持耐心。」
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