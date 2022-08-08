嘉義縣布袋分局吳姓女警員遭網路爆料，稱買便當涉嫌偷竊醬包，讓當事店家氣得控告其竊盜罪，引起輿論熱議。對此，布袋分局出面表示，此案為吳員個人消費糾紛，店家與女警有消費模式認知誤解，而店家無提告打算，後續會協助雙方和解。

一名員警在臉書粉專《靠北police》踢爆，稱嘉義縣警局布袋分局偵查隊吳姓女警員到朴子分局的轄區買便當，與便當店員吵架後，涉嫌趁店員不注意時伸手偷東西，讓店家氣得報案；貼文更控訴，朴子分局同仁通知女警到案說明，卻被置之不理，甚至女警還請當地民代出面關心案情。

朴子分局的警員6日在臉書粉專投稿爆料，稱布袋分局偵查隊吳姓女警員涉嫌竊盜。（翻攝自臉書《靠北police》）

貼文曝光後，火速引起輿論熱議，不少網友在留言區喊罵。據了解，此案為吳員於休假期間與母親前往朴子一間韓式便當店，吳員買了5個便當卻拿了8包醬汁，女警母親因停車問題與店家鬧得不愉快，店家事後調閱監視器才發覺吳員多拿醬包，氣得向轄區朴子分局報案處置。

對此，受理辦案的朴子分局與女警所屬的布袋分局均出面說明。朴子分局表示，店家不打算提告，但為求謹慎，全案仍會請示檢察官依法辦理；布袋分局則緩頰，吳員誤認為店家提供的醬包為隨餐附贈，才隨手多拿幾包，是雙方消費模式認知差異造成誤解，此案為吳員個人消費糾紛，分局也會協助雙方和解。