半導體測試介面廠穎崴(6515)受惠營收規模擴大及產品組合優化，2022年第二季稅後淨利跳增至2.08億元、每股盈餘（EPS）6.12元，雙創歷史次高，累計上半年稅後淨利倍增至3.27億元、每股盈餘9.64元，雙創同期新高。公司對下半年展望維持樂觀看法。

穎崴第二季合併營收創10.57億元新高，季增32.01％、年增64.74％，營業利益登2.52億元次高，季增達92.72％、年增達1.4倍，毛利率43.47％、營益率23.84％雙創同期新高。稅後淨利2.08億元，季增達74.83％、年增達近1.47倍，每股盈餘6.12元，雙創歷史次高。

累計穎崴上半年合併營收18.57億元、年增達56.36％，營業利益3.82億元、年增達近1.31倍，使稅後淨利3.27億元、年增達近1.52倍，每股盈餘9.64元，全數改寫同期新高。毛利率40.82％、營益率20.6％，亦雙創僅次於2019年的同期次高。

穎崴先前指出，受惠毛利最高的同軸測試座及探針卡等產品出貨逐步放量，帶動第二季及上半年營收強勁成長創高，在營收規模擴大及產品組合優化帶動下，預期第二季毛利率可望較首季37.32％顯著回升，實際表現符合公司預期。

展望後市，雖然終端市場需求雜音四起，半導體產業進入庫存調整期，但穎崴代理發言人陳紹焜指出，公司均為客製化產品，目前並未看到客戶有明確下修需求，整體生產仍處於非常忙碌狀態，對公司下半年營運展望仍非常樂觀，認為不會像市場看來那麼悲觀。

陳紹焜表示，由於既有產能受限，目前整體接單出貨比（B/B Ratio）位處蠻高水位，目前並未看到後續有下滑趨勢，甚至未來幾個月仍呈現持續墊高狀態。目前位於楠梓加工區的探針廠正按計畫興建中，預期明年首季落成、第二季後逐步投產進度目標不變。

陳紹焜認為，未來高頻高速應用需求絕不會減少，隨著5G毫米波基礎建設建置到位，相關需求會更大。穎崴前十大客戶的應用重疊性不高，已有客戶規畫2年後的新產品規格，在先進製程微縮演進、異質整合趨勢帶動下，未來幾年測試介面產業成長趨勢仍相當健康。