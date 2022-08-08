高雄楠梓產業園區7日動土，行政院長蘇貞昌表示，台積電將設廠進駐一期園區、國科會規畫國際半導體材料及設備大廠進駐二期園區，未來將與台南、高雄路竹及橋頭科學園區共同串連成南部半導體S廊帶，讓台灣科技產業更蓬勃發展。

蘇貞昌指出，台灣經濟起飛過程中，高雄承擔諸多辛苦及環境衝擊，高雄鄉親數十年來為台灣做出巨大貢獻。為達國土均衡發展目標，蔡英文總統2019年提出「大南方、大發展」南台灣發展計畫，高雄市在歷任市長共同努力下，市政發展已飛躍進步。

蘇貞昌表示，行政院會去年4月通過規畫建置南部半導體S廊帶，選定前身為發展重工業的中油高雄煉油廠為研發核心，238公頃腹地除了中油已設置的「循環技術暨材料創新研發專區」外，其餘土地則畫設為楠梓產業園區，並分為二期園區。

其中，楠梓產業園區一期園區約30公頃、規畫由台積電設廠進駐，二期園區則由國科會進行規畫，未來將引進國際半導體材料及設備大廠進駐，進而與台南科學園區、高雄路竹科學園區及橋頭科學園區串連成南部半導體S廊帶，讓台灣科技產業更蓬勃發展。

蘇貞昌指出，中央絕對全力支持高雄，不僅支持經費預算，也支持相關行政作業。同時，除了支持楠梓產業園區，也支持如新台17線等聯外交通各項建設，中央政府支持地方建設的腳步不停歇，將持續加速前進。