許多台灣人的祖先是從大陸遠渡重洋來到這塊寶島，也因此台灣與大陸之間的關係相當緊密。前立委蔡正元透露，自己的祖先早在400年前就移居台灣島，且不論這塊土地的政權、國家如何變動，家族仍堅守傳統，那就是「漢族的民族認同，高於一切政治口號」。

蔡正元昨（7）日在臉書表示，他的先祖是在1621年時，從福建泉州青陽鎮渡海來台開墾、務農、務工及經商，至今已401年，比清康熙統一台灣早62年、比日本人殖民台灣早274年、比蔣介石遷政來台早328年。

「蔡家的傳統，就是不管台灣的政權、國家如何變動，始終堅守漢族的民族認同，高於一切政治口號！」蔡正元指出，蔡家兒孫們都必須研讀論語、唐詩及宋詞等作品，維護漢族文化根源，他自己學的第一篇論語、第一首唐詩及宋詞，就是他的父親寫在紙上教誦的。

蔡正元透露，祖父在日本殖民統治時代還算有能力，娶了三房妻子、育有十一個兒女，既資助蔣渭水的文化協會，還請浙江中醫學校的教授推動中醫藥在台復興運動，且在當時仍堅守漢族認同，不穿上日本和服，直到國民政府接收台灣後出現惡性通貨膨脹，家族財產才逐漸在舊台幣4萬元換新台幣1元及後來的耕者有其田中消失。