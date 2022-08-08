美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台參訪，此行引起大陸網友不滿，大陸官方發出只有一個中國的圖片，許多台灣藝人紛紛跟進轉發，但像幾位藝人如Hebe田馥甄、炎亞綸等沒有轉發而被列為抵制藝人，現在連天后蔡依林到目前為止沒有表達看法，遭央視打壓，微博一夜間掉30萬粉絲，引起大陸網友熱議。

事情起因於央視文藝官方微博，原本在4日貼出一則有關蔡依林《玫瑰少年》歌曲的欣賞文，大讚她唱出的「是一份對青春的安撫」，也稱讚五月天唱出的是一聲吶喊，帶給人勇氣與力量，不過就在蔡依林的粉絲大量轉發該貼文，並感謝其推廣時，才發現該則貼文已遭刪除，許多人猜測這是因為蔡依林遲遲未像其他藝人發文「「只有一個中國」表態所致。

而蔡依林將微博的社交帳號權限改為，關注滿一百天的用戶才可評論，微博上最新貼文停在7月18日，有粉絲發現她的微博粉絲數原有4300萬，現在剩4273萬，相差約30萬，而她的個人頁面也充斥著憤怒的微博網友抨擊蔡依林的政治立場，紛紛留言表達不滿、「聽說姐也是雙面藝人？對不起了，今日起脫粉」、「你也賺夠了」。

蔡依林在表演與歌唱上非常努力與用心，而有流行天后之稱。(圖/蔡依林臉書)

網友為蔡依林澄清沒辦封殺。（圖/微博）

但還是有不少堅定的粉絲為蔡依林講話，翻出她以前在演唱會、採訪等聲稱自己是中國人、或是稱台灣為全省的影片片段，在疫情肆虐或有天災時，蔡依林也毫不猶豫的鼎力相助，捐款又出力，當時甚至還合唱了公益歌曲，為災民祈福貢獻一份心力。