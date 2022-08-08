台中一名男外送員昨日下午接獲一筆外送單，訂餐人買25杯無糖熱烏龍茶，指定要送到大肚萬里長城登山步道的2號涼亭，沒想到他一路往山裡騎，抵達目的地只見已成廢墟的破廟及雜草叢生的古墳，四周一個人影都沒有，嚇得他急忙折返下山，事後他查看訂餐人的ID為「想要做愛」，認為自己被惡整了，他將這段經歷PO上網，提醒其他外送員「可以棄單，不要像我一樣受害了」。

原PO昨（7）日於臉書社團《外送員奇聞怪事》指出，昨日下午2點接到一張25杯無糖熱烏龍茶的手搖飲訂單，他到飲料店取餐時，女店員好奇問他「送哪裡的？」他告訴對方是在大肚萬里長城登山步道的2號涼亭，還說訂餐人在備註欄提醒，一定要按照外送系統指示的路線走，他和女店員都好奇是誰會在山上叫外送，而且還是25杯熱茶。

原PO按照外送系統導航，一路騎到登山路口，前方已無路可走，只有全是石頭、雜草的山路，訂餐人傳訊息要他繼續往前走，他只好硬著頭皮騎在顛簸的山路上，過沒多久，他騎到了2號涼亭，只見已成廢墟的破廟及雜草叢生的古墳，但廟裡隱約可以看見點燃的蠟燭。

原PO對著空曠處喊「有人嗎？」卻不見半個人回應，他感到毛骨悚然，嚇得趕緊跳上機車，按照原路線，頭也不回地一路狂飆下山，結果訂餐人發現他離開了，還不斷用外送系統傳訊息要他往回走，嚇得他直呼「整個場景好像靈異事件般，讓我渾身打顫」。

原PO下山後回報給外送客服，客服要他將25杯飲料送回店家，而訂餐人看他離開後也自行取消訂單，令原PO氣得大罵「我是送外送的，不是來爬山的」，他還提到訂餐人的ID是「想要做愛」，他認為自己整個過程根本被惡搞，「希望其他外送員看到這個ID，又要送上山的，可以棄單，不要再受害被惡整了」。

貼文曝光，網友也驚呼連連，「沒有正確地址的單不要接，出了意外怎麼辦？」、「涼亭要喝茶自己泡啦！是在叫外送叫什麼意思的？」、「恐佈的是你要走，他還傳訊息叫你回頭」、「如果真的是惡作劇，真的很可惡，這種天氣喝25杯熱茶？」、「這單賺的不容易」。