小編今（8）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國眾議院院長裴洛西訪台的後遺症未消，有企業界人士感嘆，光是「台海緊張」四個字就足以影響外資來台投資，若未來大陸常態性舉行軍演，恐會嚴重影響台灣企業的競爭力。

【1】企業界嘆：兩岸已無紅利 只剩紅線

企業界人士坦言，兩岸的緊張態勢，沒有因為軍演結束有所減緩，反而在工商企業界心中不斷發酵、擴大，也更加警惕。以往對大陸台商特殊待遇的「政治紅利」，現在因為形勢丕變而成了台商容易誤踩的「政治紅線」

【2】台股四挑戰 外資2策略應對

台股5日異軍突起，指數強渡關山反攻「萬五」大關，然內外資研究機構絲毫不敢掉以輕心，本周高度關注12日登場的MSCI明晟季度調整，以及台海關係緊張升高後的最新發展，採取「不過度悲觀」與「且戰且走」雙重策略，操作上出脫展望不佳個股、逢低承接績優權值股。

【3】4,300億美元 法案救選情 拚本周立法

美國以民主黨為首的參議院上周末通過程序投票，針對規模4,300億美元的氣候、健保與稅改法案展開辯論，力拚本周完成立法，俾以在11月國會期中選舉前拉抬拜登政府聲勢。新法案將減少排碳量，允許聯邦醫療保險就某些藥物進行議價，並確保企業和富人繳更多稅。

【4】陸7月出口年增18％ 再超預期

受惠於機電產品出口增加，大陸7月外貿交出亮眼成績單。大陸海關總署7日公布，以美元計價的7月出口總值3,329.6億美元，年增達18％，不僅高於市場預期，更創下今年以來單月新高。惟7月進口年增僅2.3％，專家分析內需仍不樂觀，恐影響下半年經濟復甦動能。

【5】旺季續旺 五大族群輪流High

7月全球採購經理人指數全大跌，科技股庫存調整恐延續一年，在基本面逆風中，法人篩選旺季續旺五大族群，分別是網通、工業電腦、車用、蘋概及運動休閒，包括啟碁（6285）等16檔，有望輪流嗨起來。