國史館日前舉行專題演講，會中邀請了臺灣憲法學會前理事長許慶雄，其臉書於昨（7日）分享了會中影片部分片段，並引述了許「聯合國與國際社會都認定中華民國已經由北京政府代表、繼承」等言論，然而貼文一出後也讓網友全氣炸，痛罵「國史館可以再誇張一點！」

國史館於7月14日的例行專題演講時間，邀請臺灣憲法學會前理事長許慶雄，發表「民主國家與憲法」，但由於演講時間是平時工作時間，一般民眾與多數學生都無法參與，也就無從得知其內容。

國史館之後將演講時片發布網路，並於昨天在臉書發文，在貼文中引述許慶雄稱「聯合國與國際社會都認定中華民國已經由北京政府代表、繼承，為何臺灣各界人士都不知道？臺灣維持現狀是自己否定是國家，甚至自願成為中國的一部分，只有制定憲法才能使臺灣成為國家。」

相關報導一出後讓網友們炸鍋，大批網友前往國史館該篇貼文開罵，有人轟「國史館可以再誇張一點」、「我就問蔡英文是哪國總統？」、「所以是在哪一國的國史館演講？」、「那國軍到底是『為何而戰、為誰而戰』呢？」、「去跟蔡英文講呀！跟大家講幹嘛？」、「還好沒什麼人看，笑死！」，前立委高思博也留言怒問國史館「那你國史館的國是哪個國？」，相較於該專頁其他貼文僅有個位數留言，該篇貼文湧入了平時數十倍之多的400多則留言。

對此，總統府昨晚表示「讓國史館回應」。國史館昨晚趕緊將原本未標明說話者的內容，加上「許慶雄教授：」，切割這段話並非來自國史館。國史館長陳儀深昨晚也發表聲明強調，學者來國史館演講本就會有不同意見，但這不代表為國史館的主張。