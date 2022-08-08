內湖交通有救了？陳時中今提「1234我來做」解方 柯文哲喊：別幻想一兩天解決

台北市內湖區交通議題近期成為市長選舉論戰焦點，民進黨參選人陳時中昨(7日)提出 「1234我來做—內湖地區長期交通壅塞問題解決方案」；但現任市長柯文哲則說，20年造成的問題，「就別幻想花1、2天可以解決」。對此有不少網友表示認同，並說「真的好神奇...為什麼民進黨官員都可以將政策性民生議題如此輕描淡寫掛嘴上，實際上卻又毫無實踐能力」。

柯文哲昨對此表示，內湖不是交通問題，而是都市計畫問題，其實還有個類似案例就是汐止，而內湖人口是增加4倍，但道路面積卻沒增加，每天15萬人上下班，只經過成功橋、成美橋跟成功隧道，內湖交通在過去8年內有沒有變好？其實是有的，因為人流、車流還在上升，營業量上升，還可以維持以前這樣，已經算很不錯了。柯文哲並直言，20年造成的問題，「就別幻想花1、2天可以解決。他認為，需要花相當長時間才能改正回來。

對於陳時中和柯文哲的說法，不少網友在《中時新聞網》相關影片下留言，有近300則討論，多數都批陳時中只會用嘴講。有人就說「阿中，應該要再更深入去了解問題所在，而不是頂著執政黨的光環，台北市的民眾是有很好的素養的」、「按過往經驗我覺得最後會喊『我已經解決了』結束這回合」、「2022年笑話冠軍評比：第一名：責任來，我就扛、第二名：我負責、第三名：我國防疫舉世稱讚」、「以後也會說捷運合約價格是保密的…Balabala」。