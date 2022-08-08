據悉，印度塔塔汽車已用72.6億印度盧比，約9150萬美元收，買下美國福特汽車在印度西部古吉拉特邦(Gujarat)的汽車製造工廠。

這家印度前3大汽車公司旗下的電動客車交通部門(TPEML)，已經跟福特達成協議，將全面接收這家美國汽車大廠在古吉拉特邦擁有的資產，包括廠房、土地以及談好留任條件的員工等。

塔塔汽車指出，自己的產能已接近飽和，這次收購案來得剛剛好，對所有股東來說都是贏家。早已於2008年，從福特手中接收英國老字號汽車品牌Jaguar還有Land Rover的塔塔汽車表示，買下這座廠之後，產能或將可從年產30萬輛增至42萬。

福特在2021年曾宣布印度新車生產作業停止後，在印度客用車市占率還剩不到2%，且在過去20多年以來一直苦於創造利潤。至於印度的古吉拉特邦不僅是現任總理莫迪，同時也是印度國父甘地這兩位聞人的故鄉。