針對中元普渡，設想周到的台北晶華酒店，即日起推出內含玫瑰油雞、椒鹽金鯧魚、以及香酥紅糟肉的「祈福三寶」，為消費者把三牲貢禮「傳」好好，拜完之後稍稍覆熱即可端上餐桌，用五星級大廚的誠心料理再祭五臟廟，食材不浪費。「祈福三寶」可於晶華酒店館內各餐廳以及「晶華美食到你家」美食外帶外送平台預訂，每套價格2,999元。

中元普渡是台灣民間重要的習俗，國人慎終追遠的民族性，讓每個家庭與社會都很重視初一、十五的拜拜以及祭祖祈福的儀式。供桌上少不了的三牲四果準備起來其實頗費功夫，為此台北晶華酒店決定推出五星級「祈福三寶」，幫有需要的人準備普渡供品。

祭拜祖先的三牲以及祭拜神明的12道菜碗當中，都少不了以雞、豬、魚三種食材烹煮出的食物，晶華酒店宴會廳主廚團隊準備的「祈福三寶」當中，「玫瑰油雞」是將全雞放入以玫瑰露酒下鍋與豉油、冰糖、蔥薑等辛香料調製而成的醬汁中滷透，起鍋後再刷上些麥芽糖汁增色提味即成，散發著醬香的滷全雞有著晶瑩剔透的外皮、軟嫩細緻的肉質，賣相與口味兼具，冷或熱著吃都有各自的美味。

「椒鹽金鯧魚」則是必須先將鯧魚洗淨、畫上菱形刀紋後以蔥薑蒜等香料醃漬約15至20分鐘去腥，之後放入油鍋中酥炸至金黃色後起鍋，椒鹽調味的部分是混和了黑、白胡椒以及五香粉等，金鯧魚的魚肉比白鯧厚，脂肪也較為豐富，油炸過後外酥內嫩，保留了漁獲特有的鮮味。

晶華的「祈福三寶」當中的第三寶「-香酥紅糟肉」是選用上乘的豬五花，洗淨後放入以紅糟、醬油、蒜末、冰糖與薑蔥蒜末等香料調製而成的醃料中靜置入味，入鍋酥炸前須先均勻裹上輕薄的地瓜粉，讓粉回潮後再下鍋才可以保持外表的完整與色澤勻稱，油炸時會分兩段進行，低溫先讓五花肉熟透、之後的高溫則是讓外表酥脆，紅糟是由糯米加入紅麴發酵而成，與肉一起烹煮本就可以增加肉類的甘甜滋味，下了供桌之後切片享用，風味依舊可口。

除了「祈福三寶」外，晶華也把各式常溫麵點禮盒集合成「麵麵俱到彭湃組」，三盒干貝雞湯麵、以及紅燒牛肉麵、剝皮辣椒雞湯麵和海鮮叻沙麵各二盒，9盒優惠價1,999元，氣派體面的包裝以及市場肯定的美味，展現滿滿的誠意。